Евролидеры назвали прием Украины в ЕС гарантией ее безопасности и процветания

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "все волны расширения ЕС" выгодны "самому Евросоюзу"

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Евролидеры по итогам очередной телеконференции по Украине согласились, что ее интеграция в ЕС якобы сама по себе станет гарантией безопасности Киева и одновременно "путем к будущему процветанию". Об этом написала в X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Провели хорошую дискуссию с европейскими лидерами по поддержке Украины, ее безопасности и восстановлению страны. Главное: процветание украинского государства заключается в его вхождении в ЕС. Это также является ключевой гарантией безопасности Киеву само по себе", - написала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что "все волны расширения ЕС" выгодны "самому Евросоюзу".

30 декабря в формате видеоконференции состоялась беседа ведущих европейских лидеров и руководства ЕС по украинскому урегулированию с учетом итогов встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.