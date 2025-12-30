ЕС считает, что учения Китая близ Тайваня повышают напряженность в регионе

Восточная зона боевого командования НОАК ранее сообщила, что Народно-освободительная армия Китая в ходе учений возле Тайваня отработала взятие под контроль ключевых портов острова

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Евросоюз считает, что маневры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) близ Тайваня по отработке различными силами и средствами действий как на море, так и в воздушном пространстве повышают уровень напряженности в регионе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Европейской службы внешних действий.

"ЕС выступает против любых односторонних действий, которые меняют статус-кво за счет применения силы или угроз. ЕС призывает все стороны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности", - говорится в заявлении.

Ранее Восточная зона боевого командования НОАК сообщила, что Народно-освободительная армия Китая в ходе учений возле Тайваня отработала взятие под контроль ключевых портов острова.

Восточная зона боевого командования НОАК 29 декабря начала масштабные учения в районе Тайваня под названием "Миссия справедливости - 2025", которые предусматривают отработку различными силами и средствами действий как на море, так и в воздушном пространстве. Отрабатывается, в частности, блокада ключевых портов и районов. Учения включают боевую стрельбу.