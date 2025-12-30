ЦИК Украины постановил создать платформу "Всеукраинский референдум"

Центризбирком обратился к международным партнерам за содействием

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Центризбирком Украины принял решение создать автоматизированную информационно-коммуникационную систему "Всеукраинский референдум" и обратился к международным партнерам за содействием. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы (АИКС) "Всеукраинский референдум" как компонента единой информационно-аналитической системы (ЕАИС) "Выборы" путем ее модернизации. А также утвердила порядок создания указанной системы", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

В Центризбиркоме добавили, что в бюджете на 2026 год не заложены средства для создания информационно-аналитической системы, которая будет включать в себя компоненты для проведения выборов и референдумов. Поэтому ЦИК обратился в кабмин и парламент с просьбой принять меры для выделения средств. Кроме того, ЦИК призвал международных партнеров содействовать в создании системы "Всеукраинский референдум".

Владимир Зеленский утверждал, что территориальный вопрос может быть решен только на референдуме, также он предполагал, что на референдум может быть вынесен и в целом текст мирного соглашения. На совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря Зеленский изменил свою позицию, допустив, что соглашение может быть вместо этого одобрено путем голосования в Верховной раде. Однако несколькими часами позже, отвечая на вопросы журналистов, он выступил за вынесение возможного проекта соглашения об урегулировании на референдум, фактически отказавшись от сделанного на встрече с Трампом заявления.

При этом Зеленский утверждал, что для проведения референдума необходимо прекращение огня. Как отмечал помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа, лидеры России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий.