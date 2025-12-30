TASR: Словакия получила 10 из 14 американских истребителей F-16 Block 70

БРАТИСЛАВА, 30 декабря. /ТАСС/. Словакия получила 10 из 14 закупленных в США истребителей F-16 Block 70. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Три истребителя, как уточнило агентство, приземлились во вторник на авиабазе национальных ВВС Кухини близ города Малацки в западной части Словакии. Все закупленный истребители должны поступить в республику до 2027 года.

Контракт на закупку 14 истребителей F-16 Block 70 республика заключила в конце 2018 года. Первые самолеты поступили в страну летом 2024 года. Эскадрилья будет базироваться, как следует из сообщения агентства, на авиабазе Кухини.

Воздушное пространство Словакии в связи с передачей прежними властями в дар Украине истребителей МиГ-29 сейчас охраняют ВВС Венгрии, Польши и Чехии. Словакия планирует вновь принять на себя ответственность за безопасность своего неба в середине 2026 года.