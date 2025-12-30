В Баку сообщили, что инцидент с зацепившимися танкерами в Мраморном море исчерпан

Вмешательства спасателей не понадобилось

БАКУ, 30 декабря. /ТАСС/. Инцидент с участием двух нефтяных танкеров под флагами Азербайджана и Турции в Мраморном море в акватории Стамбула разрешен. Об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Мероприятия по устранению зацепления якорной цепи танкера "Кельбаджар" за лопасти [винта] танкера "Алатепе" в якорной зоне Кючюкчекмедже в Стамбуле из-за неблагоприятных погодных условий успешно завершены", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вмешательства спасателей не понадобилось. "Экипаж танкера "Кельбаджар" завел двигатель, вывел судно из мелководья и обеспечил его безопасный переход в глубокие воды", - подчеркнули в пароходстве. Отмечается, что в результате инцидента судно не пострадало, какой-либо ущерб морской среде или утечка не зафиксированы.

"В настоящее время танкер "Кельбаджар" полностью готов к эксплуатации и ожидает инструкций для следующего рейса", - добавили в ASCO.

Ранее турецкий телеканала TRT Haber сообщил, что два нефтяных танкера подали сигналы о помощи в Мраморном море у Стамбула. В Минтрансе Турции уточнили, что в районе якорной стоянки Кючюкчекмедже друг друга задели 141-метровый танкер "Кельбаджар" под флагом Азербайджана и 115-метровый "Алатепе" под флагом Турции. В район инцидента экстренно были направлены подразделения спасателей и буксир.

Власти Стамбула ранее распространили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром в Мраморном море.