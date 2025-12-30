WAM: ОАЭ прекращают деятельность своих антитеррористических сил в Йемене

Решение принято "по собственной инициативе"

ДУБАЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Минобороны ОАЭ сворачивает деятельность своих сил, выполнявших антитеррористические задачи в Йемене. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном агентством WAM.

Отмечается, что решение принято "по собственной инициативе" с учетом текущего этапа и "соответствует обязательствам ОАЭ по обеспечению безопасности и стабильности в регионе".

Минобороны подчеркнуло, что "ВС ОАЭ завершили военное присутствие в Республике Йемен в 2019 году после выполнения задач, которые были определены в рамках согласованных официальных оглашений, а остававшееся присутствие ограничивалось специальными группами в рамках борьбы с терроризмом, которые находились в координации с международными партнерами".

Ранее МИД ОАЭ категорически отверг обвинения Саудовской Аравии в причастности к обострению напряженности в Йемене, а именно в том, что они оказывали давление на сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) для проведения военных операций у границ королевства.

Обострение ситуации на востоке Йемена

9 декабря председатель лояльного ОАЭ Южного переходного совета Айдарус аз-Зубайди объявил об установлении контроля над йеменскими восточными провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Он отметил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. В четверг МИД Саудовской Аравии назвал действия сепаратистов неоправданной эскалацией, призвав ЮПС вывести силы из этих регионов. Вечером 27 декабря правительственный источник сообщил агентству SABA, что глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь коалиции во главе с Саудовской Аравией.

В ночь на 30 декабря аравийская коалиция нанесла авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут. Согласно заявлению аль-Малики, операция носила ограниченный характер и была направлена "против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов", которые следовали из ОАЭ. Позже аль-Алими подписал указ об аннулировании соглашения о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. Он также распорядился ввести в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности.