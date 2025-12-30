МИД Швейцарии не стал комментировать попытку Киева ударить по резиденции Путина

При этом в дипведомстве призвали стороны конфликта "соблюдать международное гуманитарное право" и в очередной раз выразили готовность "выступить в качестве посредника" для урегулирования кризиса на Украине

ЖЕНЕВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Швейцарии отказалось комментировать попытку Киева нанести удар беспилотниками по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.

"На основании имеющейся в настоящее время информации МИД не дает никаких комментариев", - говорится в заявлении министерства, полученном в ответ на запрос ТАСС.

При этом в ведомстве призвали стороны конфликта "соблюдать международное гуманитарное право" и в очередной раз выразили готовность "выступить в качестве посредника" для урегулирования кризиса на Украине. "Швейцария намерена поддерживать или предпринимать любые инициативы, способные содействовать диалогу между Россией и Украиной", - отмечается в заявлении.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.