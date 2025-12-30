Le Figaro: кредит Украине может ухудшить долговое бремя Франции

Государственный долг Франции достиг в 2025 году 117,4% ВВП, отмечает газета

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Инициатива ЕС о выплате кредита Киеву на сумму €90 млрд может усугубить долговые проблемы Франции. Об этом говорится в аналитической статье газеты Le Figaro.

"В то время как Франция с трудом принимает сбалансированный бюджет, европейские кредиты Украине, финансируемые за счет заемных средств, вызывают вопросы", - говорится в материале.

Авторы статьи подмечают, что государственный долг Франции достиг в 2025 году 117,4% ВВП. "Эта ситуация должна была спровоцировать шок", пишет Le Figaro, однако все пришло лишь к "коллективному отрицанию" проблемы.

Франция, в отличие от Германии, не смогла уменьшить свой государственный долг, к 2025 году он был почти вдвое выше германского. Кредит Украине, согласованный 19 декабря странами ЕС, может усугубить плачевную ситуацию.

Несмотря на то, что ЕС заверил страны, что кредит Киеву на сумму €90 млрд будет погашен за счет российских средств, "никто в это всерьез не верит". "Этот кредит на самом деле является грантом, <...> 20% которого ляжет на плечи Франции", - говорится в статье Le Figaro. В итоге такое экономическое решение "является опасным шагом" для Франции.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. По замыслу ЕС, Украина получит заем под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.