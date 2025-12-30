Правительство Польши приняло законопроект, легализующий однополые союзы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Совет министров Польши принял законопроект "О статусе самого близкого лица", согласно которому будет создана правовая форма регистрации внебрачных союзов, в том числе для однополых пар.

"Совет министров принял сегодня (30 декабря - прим. ТАСС) проект закона о статусе самого близкого лица в союзе и договоре о совместном проживании", - сообщила после заседания кабмина государственный секретарь при канцелярии премьера Катажина Котула, трансляция пресс-конференции велась в социальных сетях польского правительства. Политик отметила, что проект представляет собой компромисс, который позволит получить одобрение этой инициативы парламентским большинством.

В 2024 году входящая в правящую коалицию партия "Левые" пыталась продвинуть проект закона о гражданском партнерстве, согласно которому предполагалась регистрация такого союза в органах ЗАГС, в том числе для однополых пар. Такое предложение не нашло поддержки у входящей в правящую коалицию Польской крестьянской партии. В 2025 году "Левые" и Польская крестьянская партия работали над компромиссным проектом "О статусе самого близкого лица", согласно которому сожительство в рамках внебрачных союзов предлагается регистрировать лишь у нотариуса. Противником легализации однополых союзов является президент Польши Кароль Навроцкий. Пока неизвестно его отношение к принятой кабмином инициативе. Тем не менее он неоднократно предупреждал, что не подпишет ни один законопроект, который бы "подрывал конституционные права брака".

Согласно польской конституции, браком признается союз мужчины и женщины.