Советники по безопасности Украины и стран "коалиции желающих" встретятся в Киеве 3 января

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью ТАСС подчеркнул, что Евросоюз стал главным препятствием к миру на Украине

Редакция сайта ТАСС

Киев © Chris McGrath/ Getty Images

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украина и страны "коалиции желающих" встретятся на уровне советников по нацбезопасности 3 января в Киеве, также планируется встреча на уровне лидеров государств 6 января во Франции. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Только что [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины] Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран коалиции желающих о встрече уже в ближайшее время. Планируем на 3 января в Украине. Вскоре после этого будем говорить уже на уровне лидеров - встречи нужны. Планируем 6 января во Франции", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский выразил благодарность команде президента США Дональда Трампа за готовность участвовать во всех действенных форматах. "Сегодня наши команды общались и сейчас обсудили с Рустемом дальнейшие шаги и акценты в переговорах", - отметил Зеленский.

28 декабря Трамп принял Зеленского в своем поместье в Мар-а-Лаго (штат Флорида). После переговоров Зеленский заявил, что команды США и Украины встретятся на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы. Он также сказал, что на январь запланирована встреча Трампа с украинской делегацией и европейскими лидерами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что Евросоюз стал главным препятствием к миру на Украине. Глава российской дипломатии отметил, что Брюссель не скрывает планов по подготовке к войне с Россией.