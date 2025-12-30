Минфин США сообщил о снятии санкций с экс-зампреда Сбербанка Бурико

При этом ведомство не приводит каких-либо разъяснений данного шага

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США сообщило об исключении из санкционных списков, касающихся России, Александры Бурико, которая ранее занимала пост заместителя председателя правления Сбербанка.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, на Бурико больше не будут распространяться рестрикции, введенные из-за связей со Сбербанком. При этом ведомство не приводит каких-либо разъяснений данного шага.

США в апреле 2022 года объявили, что вводят санкции против Сбербанка, которые предусматривают заморозку активов и запрет на ведение дел с банком для американских граждан и компаний. В мае 2022 года стало известно, что Бурико покидает Сбер.

Ранее в декабре Минфин США сообщил об исключении из санкционных списков, касающихся России, шести юридических и двух физических лиц. Речь шла, в частности, о компаниях, работающих на Кипре, в Финляндии, ОАЭ и Турции, а также о связанных с ними людях. В конце ноября Минфин сообщил об исключении из антироссийских санкционных списков нескольких человек, которые, как ранее утверждало ведомство, были связаны с бизнесменом Алишером Усмановым. Американская сторона тогда также не привела каких-либо пояснений.