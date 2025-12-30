Эрдоган: Израиль признанием Сомалиленда стремится дестабилизировать Африканский Рог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Владимир Смирнов/ ТАСС

АНКАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение Израиля о признании Сомалиленда свидетельствует о его стремлении дестабилизировать обстановку на Африканском Роге.

"Сохранение целостности Сомали при любых обстоятельствах является для нас приоритетным вопросом. Решение Израиля о признании Сомалиленда является незаконным и неприемлемым. Правительство [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, на чьих руках кровь 71 тыс. наших палестинских братьев, после нападений на Газу, Ливан, Йемен, Иран, Катар и Сирию теперь стремится ввергнуть Африканский Рог в нестабильность", - заявил Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с находящимся в Турции президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом.

Турецкий лидер отметил, что "страны региона, в первую очередь Египет и Саудовская Аравия, а также Европейский союз, Организация Исламского сотрудничества и Лига арабских государств выступили с заявлениями, в которых отвергли это решение Израиля". "Первое заявление президента США Дональда Трампа по этому вопросу также было весьма значимым", - добавил он.