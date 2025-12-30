Совет глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении

Саммит пройдет в Национальной туристической зоне Аваза

АШХАБАД, 30 декабря. /ТАСС/. Совет глав государств СНГ пройдет 9 октября 2026 года в городе Туркменбаши, который расположен на побережье Каспийского моря. Об этом сообщил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передали в национальной программе туркменского телевидения "Ватан".

Как сообщили в передаче, Бердымухамедов отметил, что саммит пройдет в Национальной туристической зоне Аваза (расположена в г. Туркменбаши), где созданы все необходимые условия для проведения крупных международных форумов.

Глава Народного совета также подчеркнул важность подготовки к проведению, в частности, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и конференции по демографическим вопросам в рамках председательства Туркмении в Содружестве.

Предыдущий саммит глав государств СНГ состоялся 10 октября в Душанбе. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин, президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Заседание совета провел глава Таджикистана, председательствующего в органах СНГ в 2025 году. Совет тогда принял решение, что с 1 января 2026 года председательство в организации перейдет к Туркмении.