Эксперт Пейл: НАТО терпит поражение, продолжая поддерживать Киев в конфликте

При этом нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса полагает, что все еще существует угроза перехода украинского конфликта в затяжную фазу из-за неготовности крайне правых сил на Украине признавать поражение Киева

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 30 декабря. /ТАСС/. Североатлантический альянс, поддерживающий Киев в украинском конфликте, терпит поражение, и это осознают все участники противостояния. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

"Блок НАТО терпит поражение, продолжая поддерживать Киев в конфликте, и уже никто не ставит это под сомнение", - сказал он.

При этом эксперт полагает, что все еще существует угроза перехода украинского конфликта в затяжную фазу из-за неготовности крайне правых сил на Украине признавать поражение Киева. "Тяжелое наследие 2014 года в виде присутствия активных неонацистских сил на Украине все еще существует. Они осознают, что Киев уже проиграл этот этап противостояния с Россией, но не хотят это признавать и при помощи Запада готовятся к долгому конфликту", - считает политолог.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.