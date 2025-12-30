Посол Украины в Казахстане: удары по КТК прекратятся с окончанием конфликта

При этом Виктор Майко указал, что Украина "не брала на себя официально ответственность за эти повреждения, которые случились на КТК"

АСТАНА, 30 декабря. /ТАСС/. Атаки Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) гарантированно закончатся с окончанием украинского конфликта, признал посол Украины в Казахстане Виктор Майко.

"Гарантия (что не повторятся атаки на КТК - прим. ТАСС) может быть только одна: это окончание войны", - сказал дипломат в интервью изданию Ulysmedia. При этом украинский посол указал, что Украина "не брала на себя официально ответственность за эти повреждения, которые случились на КТК".

11 декабря министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что потери Казахстана в области нефтедобычи после атаки украинского дрона на инфраструктуру КТК составили 480 тыс. тонн.

В конце ноября дроном в Новороссийске было атаковано ВПУ-2. Аккенженов тогда сообщал, что ведется восстановление его плавучести для того, чтобы оценить возможность восстановления. По его словам, устройство получило большую пробоину.

Атака на КТК с применением украинского беспилотного морского дрона произошла утром 29 ноября. В Минэнерго Казахстана назвали диверсию недопустимой и угрожающей мировой энергобезопасности. МИД республики выразил протест, внешнеполитическое ведомство Украины сообщило, что приняло это к сведению. Объемы поставок по КТК в 2024 году составили 63 млн тонн, более 70% из которых пришлось на зарубежных отправителей, которые добывают нефть в Казахстане.