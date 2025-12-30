Морские учения стран "БРИКС плюс" пройдут в начале января в ЮАР

Учения состоятся с 9 по 16 января

ПРЕТОРИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения ряда стран "БРИКС плюс" пройдут 9-16 января 2026 года у берегов ЮАР. Об этом сообщило министерство обороны и по делам ветеранов Южно-Африканской Республики.

"Учения состоятся с 9 по 16 января с участием военно-морских сил государств "БРИКС-плюс" по интенсивной программе совместных операций в целях обеспечения безопасности на море, действий по оперативной совместимости, а также ряду мероприятий по защите моря, - говорится в коммюнике Минобороны, распространенном на его портале. - Они пройдут под оперативным управлением КНР. Учения получили название "Воля к миру 2026" (Will For Peace 2026)". Главная тема учений - "Совместные действия в целях обеспечения безопасности мореплавания и морской экономической деятельности".

Минобороны республики пока не сообщило, в каком именно районе пройдут учения и какие страны, кроме КНР и ЮАР, примут в них участие. Однако местный новостной портал News 24 передал, что маневры состоятся в Южной Атлантике в районе мыса Доброй Надежды в непосредственной близости от Кейптауна. В учениях, по его информации, будут участвовать Иран, КНР, Россия и ЮАР, возможно также присутствие кораблей Индонезии и Эфиопии.

Первоначально планировалось, что третьи по счету военно-морские учения Mosi ("Дым") с участием КНР, РФ и ЮАР пройдут в ноябре вблизи Кейптауна. Однако их сроки были перенесены из-за саммита Группы двадцати, который проходил в конце ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Позднее было принято решение расширить число участников учений и дать им новое название.