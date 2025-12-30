Зеленский: Киев обсуждает с Вашингтоном размещение войск США на Украине

Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности, заявил Владимир Зеленский

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти в Киеве обсуждают с президентом США Дональдом Трампом размещение американских войск на Украине. С таким утверждением выступил Владимир Зеленский.

"Это войска США, и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это обсуждаем и с президентом Трампом, и с представителями "коалиции желающих". Мы хотели бы этого. Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности", - сообщил Зеленский в ответ на вопрос журналистов в чате своего офиса в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской). Он комментировал заявление премьера Польши Дональда Туска о якобы готовности США разместить свои войска на Украине.

Тема возможной отправки военнослужащих западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса в качестве гарантий безопасности стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Зеленского с Трампом в Вашингтоне 18 августа. Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.