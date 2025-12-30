Дамаск опроверг сообщения о стрельбе возле президентского дворца

Советник президента Сирии на переходный период Ахмед Зейдан написал в X, что переданная информация о якобы совершенном на него покушении является ложью

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 30 декабря. /ТАСС/. Представитель сирийской службы безопасности выступил с заявлением, в котором опроверг распространяемые в социальных сетях сообщения о перестрелке на западе Дамаска.

"Слухи о взрыве и стрельбе поблизости от президентского дворца и в микрорайоне Меззе-86 не соответствуют действительности", - привел его слова телеканал Al-Ikhbariya.

В свою очередь советник президента Сирии на переходный период Ахмед Зейдан написал в X, что переданная информация о якобы совершенном на него покушении является ложью. "Со мной все в порядке, - отметил он. - Все это происки сил зла".

Ранее новостной портал Naharnet передал, что возле президентского дворца в столице была слышна сильная стрельба и раздался взрыв. Портал предположил, что, возможно, была совершена попытка покушения на видного деятеля из ближайшего окружения временного президента Ахмеда аш-Шараа.

19 декабря телеканал Al-Ikhbariya сообщил о взрыве на проспекте Меззе на западе города, однако со стороны властей никаких уточнений о последствиях не поступило.

9 декабря несколько снарядов было выпущено неизвестными боевиками по окрестностям военного аэродрома Меззе на выезде из города. Данных о пострадавших и нанесенном ущербе не приводилось.

14 ноября обстрелу из мобильной пусковой установки подвергся микрорайон Айн-эль-Курум в западной части города. В квартале рядом с мечетью Абдель Рахман управляемая ракета попала в трехэтажный дом, в результате погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.