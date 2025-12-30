Польша получила еще одно разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни

Работы начнутся весной 2026 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Польша получила разрешение на продолжение работ по поиску и перезахоронению останков жертв бандеровцев в деревне Пузники Тернопольской области на Западной Украине. Об этом сообщила глава Минкультуры республики Марта Ценковская.

"Мы получили разрешение Министерства культуры Украины на проведение поисков в Пузниках - еще одном месте захоронения останков жителей, убитых УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в феврале 1945 года", - написала министр в X. По ее словам, работы начнутся весной 2026 года.

Первый этап эксгумационных работ в деревне Пузники состоялся весной 2025 года. До этого украинская сторона с 2017 года блокировала выдачу разрешений на проведение поисковых работ и перезахоронение останков жертв Волынской резни.

Организация украинских националистов (ОУН) в годы Второй мировой войны в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. Летом 1943 года от рук бандеровцев погибли около 100 тыс. поляков, проживавших на территории современной Западной Украины. Варшава признала эти события геноцидом. С 2016 года 11 июля является в Польше Национальным днем памяти жертв Волынской резни, в 2025 году он получил государственный статус.