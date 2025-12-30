США выделили $250 млн на меры по противодействию БПЛА во время ЧМ по футболу

Редакция сайта ТАСС

© Mandel NGAN/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация предоставила $250 млн властям 11 штатов на меры по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) во время чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Федеральным агентством США по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется в документе, ведомство "выделило $250 млн 11 штатам, где пройдут матчи" чемпионата, а также столичному региону США в качестве грантов. В заявлении подчеркивается, что "получатели могут использовать эти средства для развития возможностей по выявлению, идентификации, отслеживанию беспилотников, а также по противодействию им".

Представители агентства считают, что "в последние годы преступники, террористы и враждебно настроенные иностранные субъекты стали активнее применять" беспилотники. "Мы знали, что нужно действовать быстро, чтобы обеспечить безопасность на чемпионате мира в связи с растущей угрозой, связанной с БПЛА, и мы сделали именно это", - отметил представитель ведомства, имея в виду выделение упомянутых средств. Планируется, что вашингтонская администрация в 2026 году предоставит еще $250 млн властям штатов на противодействие беспилотникам.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Глава Пентагона Пит Хегсет в августе заявил, что американское военное ведомство создает рабочую группу по противодействию БПЛА. Он тогда отметил, что есть опасность применения беспилотников для ударов по американским силам, а также несанкционированного вхождения таких аппаратов в воздушное пространство США. В начале июня президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Федеральное авиационное управление должно ускорить разработку и тестирование национальных технологий с целью наращивания производства и экспорта дронов. Кроме того, он распорядился усилить защиту от современных беспилотников.