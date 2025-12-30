Нетаньяху: Израиль и США рассчитывают расширить Авраамовы соглашения

Израильский премьер-министр добавил, что "Ближний Восток переживает серьезные изменения, которые открывают возможности для мира"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Израиль и США считают достижимой целью расширение Авраамовых соглашений о нормализации отношений с еврейским государством. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Президент [США Дональд] Трамп и я привержены расширению Авраамовых соглашений на Ближнем Востоке и за его пределами, включая большие мусульманские страны. Мы думаем, это достижимо", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Глава правительства отметил, что "Ближний Восток переживает серьезные изменения, которые открывают возможности для мира".

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США договорился о нормализации отношений с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. Что касается арабских стран, то до заключения этих соглашений у Израиля были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

7 августа Трамп призвал все государства Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям. По его словам, это "обеспечит мир" в регионе.