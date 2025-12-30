Румыния присоединилась к программе закупок вооружений США для Украины

Бухарест выделит на эти цели €50 млн, сообщил румынский МИД

БУХАРЕСТ, 31 декабря. /ТАСС/. Румыния выделит €50 млн на закупки оружия для Украины по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), в рамках которой европейские страны - члены НАТО приобретают для Киева вооружения из американских запасов. Об этом сообщил румынский МИД.

"Правительство Румынии приняло решение о присоединении к государствам, которые вносят вклад в предложенный США "Список приоритетных закупок, необходимых для обороны Украины" (PURL), [путем выделения] суммы в €50 млн", - указывается в пресс-релизе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Механизм PURL представляет собой инструмент внешней политики и безопасности большой важности для администрации США, особенно в контексте продвигаемого администрацией [президента США Дональда] Трампа подхода, предусматривающего равное разделение ответственности за безопасность между союзниками, - подчеркивает МИД. - Посредством PURL американская сторона стремится привлечь государства-партнеры прямым и измеряемым образом к поддержке Украины и созданию согласованных рамок действий".

Программа PURL была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.