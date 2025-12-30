Inpolitics: 2025-й стал для Румынии годом хаоса и "горьких выводов"

Первым и самым тяжким событием года, по мнению портала, стало официальное признание реальных цифр экономики республики

БУХАРЕСТ, 31 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2025 год стал для Румынии "годом болезненных открытий, горьких выводов и общего хаоса" в политической и экономической сферах. Об этом говорится в материале портала Inpolitics, редакция которого выделила три главных, по ее мнению, события в жизни страны за последние 12 месяцев.

Первым и самым тяжким событием года, по мнению Inpolitics, стало официальное признание реальных цифр румынской экономики, "показавших катастрофу, которую политики заботливо маскировали в предвыборном 2024 году". Портал напоминает, что предвыборная кампания "изобиловала оптимистическими обещаниями, основанными на ложных или неполных данных, которые игнорировали огромные дефициты и галопирующую инфляцию". Как считает редакция Inpolitics, с приходом новой администрации "наступил конец иллюзий", продемонстрировавший, что Румыния "находится в центре социально-экономического циклона".

Вторым тяжелым событием для румын, пишет портал, стало "избрание практически нелегитимного президента, потому что он пришел к власти в результате абсолютно самоуправной отмены президентских выборов в 2024 году". Конституционный суд аннулировал предыдущее голосование, ссылаясь на такие "позорные и недоказанные причины", как незаконное финансирование, избирательные манипуляции и внешнее вмешательство, однако многие эксперты, в том числе за рубежом, утверждают, что это решение было незаконным, политически мотивированным и создало опасный прецедент для европейской демократии, говорится в материале.

Третьим негативным событием Inpolitics считает "практически полный разрыв дипломатических отношений с США - традиционно важнейшим для безопасности Румынии партнером". Это ухудшение, ускоренное кризисом из-за выборов, а также "продемократической и прогрессистской ориентацией" находящихся у власти сил, обозначило опасную геополитическую дезориентацию и изолировало страну в контексте региональной напряженности, отмечает редакция портала. По ее мнению, внешняя политика Румынии теперь осуществляется исключительно "по оси Брюссель - Париж - Киев, с пересадкой в Кишиневе".