Нетаньяху: Иран восстанавливает производство баллистических ракет

После того как ядерный объект в "Фордо был разрушен", Тегеран пытается восстановить свою ядерную программу "на других объектах", добавил израильский премьер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран восстанавливает свое производство баллистических ракет.

В эфире телеканала Fox News главу правительства еврейского государства спросили, как сильно, по его оценкам, продвинулась исламская республика в восстановлении своего потенциала в том, что касается производства баллистических ракет и ядерной программы.

"Мы существенно отбросили их назад в обеих сферах, но они попытаются", - сказал он. Нетаньяху утверждал, что после того, как иранский ядерный объект в "Фордо был разрушен", Тегеран пытается восстановить свою ядерную программу "на других объектах". "Они также пытаются восстановить свой объект по производству баллистических ракет", - изложил свою точку зрения премьер, добавив, что Тегеран "вернулся к производству".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.