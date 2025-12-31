MP: заявление Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызвало недовольство

Граждан Украины никто не держит в республике, они могу вернуться на родину, считает колумнист польского еженедельника Эугениуш Зинкевич

Глава МИД Украины Андрей Сибига © Omar Havana/ Getty Images

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Украинцев никто не держит в Польше, и, если их там притесняют, то они могут возвращаться на родину. Такое мнение выразил колумнист польского еженедельника Mysl Polska Эугениуш Зинкевич в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о якобы притеснениях украинцев в Польше.

"Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой. Если вам, украинцам, в Польше так плохо, то путь свободен. Возвращайтесь в свою Украину", - прокомментировал Зинкевич.

Он также отметил, что граждане Украины в Польше "пользуются привилегиями, о которых среднестатистический поляк даже не может мечтать". В то время как поляков лишают бесплатных услуг здравоохранения в случае неуплаты страховых взносов, украинцам достаточно показать свой паспорт, чтобы им оказали медицинскую помощь.

По мнению Зинкевича, слова Сибиги можно также расценить как требование об "особом отношении к украинцам в Польше".