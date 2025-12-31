i: Британия планирует увеличить штрафы за повреждение подводных кабелей

Правительство страны также намерено создать отдельное ведомство, которое будет определять политику в сфере подводной инфраструктуры, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Великобритания намерена увеличить в сотни раз размер штрафов за повреждение подводной инфраструктуры. Об этом сообщила газета The i Paper (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники.

Как говорится в статье, согласно положениям обновленного Закона о национальной безопасности 2023 года, лица, признанные виновными в саботаже от имени иностранного государства, могут быть приговорены к пожизненному заключению и штрафу. Однако в случае, если такая связь не установлена, применяется Закон о подводных телеграфах 1885 года. Еще несколько лет назад штраф за повреждение кабеля составлял около £100 ($135), после чего он вырос до £1 тыс. ($1 350).

Сейчас же, как пишет издание, правительство намерено увеличить штрафы до нескольких тысяч фунтов. Газета обращает внимание, что дискуссии о максимальном размере взыскания продолжаются. В Австралии штраф за аналогичное нарушение равняется £500 тыс. ($675 тыс.).

Как отмечается в статье, правительство также намерено создать отдельное ведомство, которое будет определять политику в сфере подводной инфраструктуры, включая планирование ее ремонта и защиты. Причина такого пристального внимания к теме, пишет газета, заключается в том, что обрыв подводных кабелей может иметь катастрофические последствия для Соединенного Королевства, прежде всего в телекоммуникационной сфере.

В последние месяцы официальные британские лица, а также СМИ не раз выступали с утверждениями о риске, который Россия якобы представляет для подводных кабелей Великобритании. В ответ на это посольство РФ в Соединенном Королевстве рекомендовало Лондону прекратить изображать Москву в качестве врага и перестать распространять безосновательные утверждения об угрозе со стороны России.