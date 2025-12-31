Нетаньяху назвал условие создания нового правительства в Газе

Речь о разоружении ХАМАС "с помощью международных сил или каким-то иным путем", сказал израильский премьер

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает возможным формирование нового правительства в секторе Газа в следующем году при условии разоружения радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Новое правительство в Газе возможно, если разоружить ХАМАС", - сказал Нетаньяху. По его словам, "потенциальное новое правительство" не сможет начать работу в палестинском анклаве, "если у ХАМАС будет оставаться оружие".

"Если мы разоружим ХАМАС с помощью международных сил или каким-то иным путем, то да, я вижу иное будущее для Газы", - добавил глава израильского кабинета министров. "Остается сделать этот шаг, - подчеркнул он, говоря о разоружении. - Все это понимают. Я думаю, в ХАМАС это понимают. И потому они не хотят этого делать". "Суть не в том, чтобы вести переговоры с ХАМАС", - полагает Нетаньяху. По его мнению, палестинское движение должно "исчезнуть". "Знаете, кто хочет этого больше всех? Жители Газы", - утверждал премьер.

Согласно его версии, в рядах ХАМАС "по-прежнему насчитывается около 20 тыс. человек, по сути, с автоматами Калашникова, которые они периодически применяют, чтобы казнить любого, кто не желает продолжения их тирании". "Они убили много палестинцев", - полагает Нетаньяху. Он также заявил, что в распоряжении ХАМАС "всего 60 тыс. автоматов Калашникова". "В этом суть разоружения - забрать у них эти автоматы", - добавил глава правительства. По его словам, требуется также уничтожить применяемые участниками движения туннели. "ХАМАС отказывается это сделать", - сказал Нетаньяху.

29 декабря он встретился с президентом США Дональдом Трампом в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). На совместной пресс-конференции по итогам их консультаций Трамп заявил, что ХАМАС будет отведено "очень небольшое время" на разоружение, иначе ему "придется заплатить чертовски высокую цену". Трамп тогда подчеркнул, что с американской стороны процесс будут контролировать его спецпредставитель Стивен Уиткофф, а также зять и предприниматель Джаред Кушнер.