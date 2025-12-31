Азаров: выборы на Украине требуют обсуждения, чтобы режим не переизбрал себя

Бывший премьер страны также обратил внимание на то, что "по меньшей мере 5-10 млн украинцев находятся на территории России"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вопрос о проведении выборов на Украине требует обсуждения, чтобы не позволить нынешнему режиму переизбрать себя. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014 годы) Николай Азаров.

"Если ставить задачу перед киевским режимом - проведи выборы, то да, он проведет выборы, какие проблемы? Он проведет и изберет, реинкарнирует тот же самый режим, который у него был", - сказал он.

Азаров указал, что для проведения выборов необходимо решить несколько вопросов. "Представьте себе, что комитет избирателей или политические партии киевского режима выдвигают Буданова (глава Главного управления разведки Кирилл Буданов - прим. ТАСС), Залужного (экс-главком ВСУ Валерий Залужный - прим. ТАСС), да и того же самого Зеленского. Возникает вопрос - как за эти фигуры голосовать?" - отметил Азаров.

Другим вопросом он назвал организацию голосования украинцев за рубежом, в том числе в России. "По меньшей мере 5-10 млн украинцев находятся на территории России. И, скорее всего, они сохранили свои украинские паспорта. А каким образом организовать голосование на территории России? Голосование 5 млн человек - это целая страна. Если стоит вопрос о голосовании соотечественников-украинцев в России, то, естественно, встанет вопрос, и они об этом уже говорят, о голосовании в Европе. Это тоже где-то 5-10 млн человек, скорее всего ближе к 10 млн. Тогда они 100% дадут возможность в Европе проголосовать онлайн, как угодно, - продолжил он. - А теперь сравните настроение 5 млн украинцев, которые находятся на территории Европы, и украинцев, которые находятся на территории России, и сами сделайте вывод".