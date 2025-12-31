NYT: долгое пребывание Gerald R. Ford в Карибском море грозит США проблемами

Если авианосец продолжит там находиться, придется отложить необходимое техобслуживание, а также будет подорван моральный дух экипажа, пишет издание

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут столкнуться с проблемами, связанными с наращиванием военной мощи в Карибском бассейне и длительным нахождением там авианосца Gerald R. Ford. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание напоминает, что Gerald R. Ford был перенаправлен в Карибское море в октябре. Если Пентагон примет решение продлить его нахождение там, придется отложить необходимое техническое обслуживание, кроме того, будет подорван моральный дух экипажа, отмечает газета. Издание указывает, что экипаж авианосца находится в море уже седьмой месяц, хотя в мирное время этот срок обычно не превышает шести месяцев.

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Как сообщила в августе NYT, президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные американские силы, включая ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford. Военные США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки около 30 катеров под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, жертвами стали более 100 человек. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб рыбак из его страны, а не торговец наркотиками.

16 декабря Трамп объявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер заявил, что США считают венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".

29 декабря Трамп подтвердил нанесение удара по району, якобы задействованному в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 26 декабря он в интервью радиостанции WABC сообщил, что за два дня до этого США нанесли удар по "крупному заводу или объекту", использовавшемуся, предположительно, для контрабанды наркотиков. По сведениям телеканала CNN, удар по порту на побережье Венесуэлы был нанесен ЦРУ с помощью беспилотника.