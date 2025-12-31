Си Цзиньпин: 2025 год ознаменовался прогрессом в развитии партнерства КНР и РФ

Оба государства послали "мощный сигнал о том, что мир, справедливость, а также народ обязательно восторжествуют", отметил китайский лидер

Председатель КНР Си Цзиньпин © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Завершающийся год ознаменовался прогрессом в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и России. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай и Россия торжественно отметили 80-летие Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии, в Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, послав миру мощный сигнал о том, что мир, справедливость, а также народ обязательно восторжествуют, - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера, который направил поздравительное новогоднее послание президенту РФ Владимиру Путину. - 2025 год также стал свидетелем уверенных шагов в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху".

Как отмечается, Си Цзиньпин от имени правительства и народа КНР "передал искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу". Он напомнил, что в уходящем году лидеры двух стран провели встречи в Москве и Пекине, подробно обсудив ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес.

Си Цзиньпин указал на успешную реализацию Китаем и Россией безвизовой политики, стабильное создание соединяющего их энергетического коридора и динамичное сотрудничество в других областях.