Си Цзиньпин готов вместе с Путиным добиваться новых достижений

Китайский лидер также отметил, что "в 2026 году будет отмечаться 30-летие установления китайско-российского стратегического партнерства"

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в наступающем году намерен вместе с президентом РФ Владимиром Путиным добиваться новых успехов в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"В 2026 году будет отмечаться 30-летие установления китайско-российского стратегического партнерства и 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, - заявил китайский лидер в поздравительном новогоднем послании Путину. - Я готов вместе с вами, господин президент, совместными усилиями добиваться новых достижений в непрерывном развитии китайско-российских отношений в новую эпоху".

Си Цзиньпин напомнил, Китай и Россия планируют провести серию мероприятий по случаю перекрестных Годов образования (2026-2027). Он отметил, что Пекин и Москва поддерживают друг друга в многосторонних форматах, например, на площадке ООН, внося вклад в реформирование и усовершенствование системы глобального управления.