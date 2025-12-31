Таиланд заявил о передаче Камбодже 18 плененных военных

Этот шаг был сделан "в знак доброй воли и укрепления доверия, а также в соответствии с международными гуманитарными принципами", отметил таиландский МИД

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 31 декабря. /ТАСС/. Таиланд передал Камбодже 18 камбоджийских военнослужащих, плененных в июле в ходе предыдущего обострения пограничного конфликта между двумя странами. Об этом сообщил МИД Таиланда.

"Таиланд репатриировал в Камбоджу 18 плененных камбоджийских военных в соответствии с пунктом 11 Совместного заявления Таиланда и Камбоджи, подписанного на третьем специальном заседании Генерального пограничного комитета 27 декабря 2025 года, в котором говорится, что 18 камбоджийских военных будут возвращены в Камбоджу после того, как в течение 72 часов будет полностью соблюден режим прекращения огня. Освобождение также соответствует духу Совместной декларации Таиланда и Камбоджи, подписанной 26 октября 2025 года в Куала-Лумпуре", - говорится в сообщении.

"Репатриация 18 камбоджийских военных была предпринята в знак доброй воли и укрепления доверия, а также в соответствии с международными гуманитарными принципами. Таиланд надеется, что Камбоджа ответит взаимностью конкретными действиями по содействию в установлении устойчивого мира между двумя странами", - подчеркнули в МИД Таиланда, указав, что власти страны обращались с попавшими в плен военными Камбоджи "в соответствии с международным гуманитарным правом". Передача военных состоялась в присутствии группы наблюдателей стран АСЕАН.

Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (08:00 мск) 27 декабря по итогам третьего специального заседания Генерального пограничного комитета двух стран.

Последний раунд эскалации пограничного конфликта между странами начался с перестрелки на границе 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные обстреляли из артиллерии таиландские позиции в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе столкновений погибли 23 таиландских военнослужащих. Согласно данным Минобороны Камбоджи, в результате обстрелов в Камбодже погиб 31 мирный житель, еще по меньшей мере 87 человек получили ранения.