Токаев: перед ЕАЭС стоит задача усиления эффективности интеграции

Президент Казахстана указал, что государства Евразийского экономического союза демонстрируют положительную экономическую динамику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

АСТАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) стоит задача усиления эффективности интеграции и укрепления потенциала объединения.

"С 1 января 2026 года Республика Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. Уходящий год стал юбилейным для Евразийского экономического союза. Мы уверенно шагнули во второе десятилетие развития нашего интеграционного объединения", - говорится в обращении Токаева к главам государств - членов ЕАЭС, опубликованном пресс-службой президента Казахстана.

Токаев отметил, что, несмотря на глобальные потрясения последних лет, государства объединения демонстрируют положительную экономическую динамику.

"Наша общая задача на предстоящий период - усилить эффективность интеграции, укрепить потенциал и востребованность ЕАЭС. С 2026 года начинается реализация Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Целям и задачам, обозначенным в этом стратегическом документе, будет уделено приоритетное внимание", - пояснил президент Казахстана.