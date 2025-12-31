Токаев: перед ЕАЭС стоит задача усиления эффективности интеграции
АСТАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) стоит задача усиления эффективности интеграции и укрепления потенциала объединения.
"С 1 января 2026 года Республика Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. Уходящий год стал юбилейным для Евразийского экономического союза. Мы уверенно шагнули во второе десятилетие развития нашего интеграционного объединения", - говорится в обращении Токаева к главам государств - членов ЕАЭС, опубликованном пресс-службой президента Казахстана.
Токаев отметил, что, несмотря на глобальные потрясения последних лет, государства объединения демонстрируют положительную экономическую динамику.
"Наша общая задача на предстоящий период - усилить эффективность интеграции, укрепить потенциал и востребованность ЕАЭС. С 2026 года начинается реализация Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь". Целям и задачам, обозначенным в этом стратегическом документе, будет уделено приоритетное внимание", - пояснил президент Казахстана.