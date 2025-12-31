Дипломат Мансур: СБ ООН должен поддержать РФ после атаки на резиденцию Путина

Экс-министр иностранных дел Ливана считает, что Россия вправе потребовать созыва Совета Безопасности организации по этому поводу

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БЕЙРУТ, 31 декабря. /ТАСС/. Атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области следует рассматривать как акт агрессии и провокацию с целью срыва переговоров о мире. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский дипломат Аднан Мансур, занимавший пост министра иностранных дел республики в 2011-2014 годах.

"Это нападение является вопиющим посягательством на главу государства, и Россия вправе потребовать созыва Совета Безопасности ООН для принятия соответствующего заявления", - указал собеседник. Как считает Мансур, члены Совбеза ООН должны выступить с единой позицией в поддержку России и ее суверенитета.

"Очевидно также, что в этой хорошо продуманной провокации замешана третья сторона, которая хочет во что бы то ни стало сорвать достижение мирной сделки и предотвратить установление режима прекращения огня", - подчеркнул он.

По словам дипломата, те, кто противятся усилиям президента США Дональда Трампа добиться прогресса в урегулировании, толкают стороны к новому витку эскалации. "Поэтому мы не можем игнорировать эту злодейскую акцию Киева и стоящих за ним сил, которая попирает все международные нормы", - отметил Мансур.

29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию главы государства в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от падения обломков аппаратов не поступало.