В КНР назвали стратегически неверным шагом атаку Киева на резиденцию Путина

Это дестабилизировало переговорный процесс по Украине, считают китайские эксперты

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Атака киевского режима при помощи беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области была стратегически неверным шагом и дестабилизировала переговорный процесс по Украине. Такую точку зрения высказали китайские эксперты.

"В современной международной политической этике даже глубоко враждебные по отношению друг к другу государства как правило избегают действий, нацеленных на лидеров, поскольку это может повлечь за собой сильную международную реакцию и привести к серьезным ответным мерам, что стратегически контрпродуктивно", - приводит газета Global Times мнение аналитика центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэна.

Как уточнил его коллега, эксперт из Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун, киевский режим мог спланировать это нападение, чтобы оказать давление на Москву и вынудить РФ пойти на уступки. Он обратил внимание, что в прошлом обе стороны в преддверии Нового года обычно соблюдали кратковременное затишье или снижали интенсивность ударов. Таким образом, возникла "тенденция к эскалации".

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на государственную резиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены, информации о пострадавших не поступало. Президент РФ обратил внимание, что нападение произошло "фактически сразу" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго, и предупредил, что такие действия не останутся "без самого серьезного ответа".