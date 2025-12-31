FT признала итоги своих предсказаний на 2025 год самыми неудачными

В числе несбывшихся прогнозов газеты - мирная сделка по Украине и стоимость биткойна выше $200 тыс.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Газета Financial Times (FT) опубликовала традиционный набор прогнозов своих авторов на 2026 год и признала, что в прошлом году ошиблась в 7 из 20 предсказаний на 2025 год, что стало худшим результатом за все время рубрики.

В числе прогнозов, которые не сбылись, FT указала мирную сделку по Украине, а также сценарий, при котором биткойн превысит отметку $200 тыс. Ошибочным издание назвало и свой прогноз по доле электромобилей - расчет на то, что они не дотянут до четверти мировых продаж. Еще четыре неверных предсказания газета не уточняет. Несмотря на это, авторы газеты не отказались от формата ежегодных предсказаний.

В подборке предсказаний на 2026 год колумнист FT Бен Холл пишет, что Владимир Зеленский, по его оценке, не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки, называя такой шаг слишком рискованным для главы киевского режима по военным, конституционным и политическим причинам.

Среди других предсказаний в подборке, как пишет газета, - ожидание, что средний уровень пошлин США при Дональде Трампе к концу 2026 года не будет выше текущего, а также предположение о "сдувании" пузыря вокруг ИИ и продолжении цикла снижения ставок рядом центробанков.

Отдельно в прогнозах упоминается также вероятность появления домашних гуманоидных роботов у состоятельных "ранних пользователей" и перспективы появления более развитых квантовых компьютеров (скорее позже, чем в 2026 году).