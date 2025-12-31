ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина дичайшим терроризмом на госуровне

Президент Белоруссии задался вопросом, кому это надо
08:14
обновлено 08:27

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает атаку с применением беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области дичайшим терроризмом на государственном уровне.

"Это дичайший терроризм - на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. И я думаю о том, кому это надо?" - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков беспилотников не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена. 

