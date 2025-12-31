Лукашенко: Путину предлагали атаковать центры принятия решений в Киеве

Президент Белоруссии отметил, что у РФ есть и были все возможности для того, чтобы нанести удар по той или иной резиденции Владимира Зеленского, когда он там будет

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что некоторые "горячие головы" ранее предлагали российскому лидеру Владимиру Путину нанести удар "Орешником" по центрам принятия решений на Украине.

Комментируя недавнюю атаку украинских беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области, Лукашенко обратил внимание, что у РФ есть и были все возможности для того, чтобы нанести удар по той или иной резиденции Владимира Зеленского, когда он там будет. "Я вам даже больше скажу. Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею", - поделился белорусский лидер, которого цитирует агентство БелТА.

Лукашенко также констатировал, что в ходе украинского конфликта так сложилась ситуация, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны. "Не то, что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне, что никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут - попытка нанесения удара по одной из резиденций президента", - указал он.

Ранее в среду в ходе посещения холдинга "Горизонт" президент Белоруссии заявил, что считает атаку с применением беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области терроризмом на государственном уровне. "Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, - я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит", - пояснил Лукашенко.