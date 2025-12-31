ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Новый год и Рождество
Елка желаний
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Лукашенко не исключил, что резиденцию Путина атаковали для срыва мирного процесса

Президент Белоруссии отметил, что российский лидер "не суетится"
Редакция сайта ТАСС
09:47
обновлено 10:13

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что атака на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области была предпринята с целью срыва процесса мирного урегулирования украинского конфликта.

"Может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом. Чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения. Что Путин там пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути. А сегодня утром я уже заметил: ничего подобного. В этом весь Путин. Он не суетится. И он прав. Не надо торопиться. Есть мирный трек - идем по нему", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Ранее в ходе посещения производственной площадки холдинга "Горизонт" президент Белоруссии заявил, что считает атаку с применением беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области терроризмом на государственном уровне.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков беспилотников не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена. 

Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия