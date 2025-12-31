Лукашенко не исключил, что резиденцию Путина атаковали для срыва мирного процесса

Президент Белоруссии отметил, что российский лидер "не суетится"

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что атака на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области была предпринята с целью срыва процесса мирного урегулирования украинского конфликта.

"Может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом. Чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения. Что Путин там пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути. А сегодня утром я уже заметил: ничего подобного. В этом весь Путин. Он не суетится. И он прав. Не надо торопиться. Есть мирный трек - идем по нему", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Ранее в ходе посещения производственной площадки холдинга "Горизонт" президент Белоруссии заявил, что считает атаку с применением беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области терроризмом на государственном уровне.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков беспилотников не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.