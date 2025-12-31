НАБУ завершило расследование по делу бывшего вице-премьера Украины

Министра, имя которого не указано, обвиняют в участии в коррупционной схеме по незаконной передаче земельного участка в Киеве и получении крупной взятки

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу бывшего вице-премьера, экс-министра развития общин и территорий Украины об участии в коррупционной схеме по незаконной передаче земельного участка в Киеве и получении крупной взятки. Об этом говорится в Telegram-канале НАБУ.

В Telegram-канале не называется имя министра, однако еще в июне на тот момент действующему министру Алексею Чернышову были предъявлены обвинения по этому делу. Сейчас антикоррупционные органы завершили следствие в отношении экс-министра и еще пятерых фигурантов дела.

По версии следствия, ранее один из киевских застройщиков обратился с идеей реализации мошеннической схемы к Чернышову. Застройщик и его доверенное лицо привлекли к плану должностных лиц Министерства развития общин и территорий Украины. В свою очередь министр и другие сотрудники ведомства создали условия для незаконной передачи земельного участка, а госсекретарь департамента разрешал заключение нужных инвестиционных соглашений. Они предусматривали передачу государству части квартир, что пропорционально стоимости участка, которая была занижена почти в пять раз по сравнению с рыночной ценой. Это привело бы к финансовым потерям для государства на сумму более 1 млрд гривен (примерно $24 млн), однако вскоре на участок был наложен арест.

Позже застройщик за полученную услугу предоставил должностным лицам министерства скидку на квартиры в других жилых комплексах. Размер предоставленной неправомерной выгоды экс-министру Чернышову составил более 14,5 млн гривен ($342 тыс.).

Кроме того, 11 ноября Чернышову были предъявлены обвинения как фигуранту коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича. 18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога. 19 ноября за Чернышова внесли залог.