NYT: Трамп после парада Победы в Москве заявил, что Россия выглядит непобедимой

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, увидев кадры парада Победы 9 мая в Москве, заявил своим помощникам, что Россия "выглядит непобедимой". Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Издание также отмечает, что Трамп при оценке рычагов влияния для заключения сделок всегда был убежден, что преимущество находится на стороне сильнейшего.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщал, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями в честь Дня Победы.