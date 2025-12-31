В Русском доме в ЦАР поставили спектакль по мотивам "Иронии судьбы"

Также на мероприятии исполнили советские и российские новогодние хиты

БАНГИ /ЦАР/, 31 декабря. /ТАСС/. Студенты Русского дома в столице ЦАР Банги поставили мини-спектакль по мотивам культовой советской комедии "Ирония судьбы или с легким паром!", передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Когда до праздника остаются считанные часы, Женя напоминает о давней традиции встречаться в новогодний вечер с друзьями за бокалом любимого пива "Африка тилор" (золото Африки - прим. ТАСС), это как примета - пока пьем "Африку", год точно будет хорошим. И кто бы мог подумать, что обычная встреча с друзьями обернется путешествием в другой город и встречей с прекрасной незнакомкой", - поясняла диктор по ходу спектакля.

Также студенты Русского дома исполнили советские и российские новогодние хиты - "Три белых коня", песню про елочку, про деда мороза и снегурочку из мультфильма "Ну, погоди!" и ряд других. Приглашенная гимнастка исполнила отрывок из балета "Щелкунчик".