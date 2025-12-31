NYT: Трамп назвал Келлога идиотом из-за его слов о мужественности Зеленского

Президент США услышал характеристику Владимира Зеленского от своего спецпосланника по Украине после Мюнхенской конференции в феврале 2025 года

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника по Украине Кита Келлога идиотом из-за его слов, что Владимир Зеленский является "решительным и мужественным". Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Трамп вызвал Келлога к себе в кабинет после Мюнхенской конференции в феврале 2025 года. Президент США дома спросил спецпосланника: "Так вы называете Зеленского решительным и мужественным?", на что Келлог ответил положительно и сравнил его с бывшим американским президентом Авраамом Линкольном. Позднее, пересказывая этот диалог другим советникам, Трамп сказал, что он "просто идиот".

Помимо этого, по словам американского чиновника, Келлог в кулуарах конференции при общении с европейскими политиками заявил, что "выступает против изоляционистов в администрации" президента США. На вопрос министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, состоят ли ЕС и США "все еще в альянсе", спецпосланник пытался успокоить собравшихся и назвал себя их "лучшим другом" в администрации Трампа.

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности. Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В последние годы официальные представители РФ не принимали участие в конференции.