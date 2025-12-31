Глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил об одиночестве Европы

Вольфганг Ишингер считает, что европейцы должны защищать свои ценности и самокритично перепроверять их применение

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Европа осталась в одиночестве у себя дома.

"Заключение к Новому году: Европа теперь одна у себя дома", - написал он в X. "Мы, европейцы, должны защищать наши ценности, но также всегда самокритично перепроверять их применение", - отметил Ишингер. Он также выразил надежду на то, что Украина с помощью европейцев обретет мир.