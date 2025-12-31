Орбан: 2026 год станет решающим для Европы с точки зрения войны и мира

Премьер-министр Венгрии отметил, что 2025 год был переломным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 31 декабря. /ТАСС/. 2025 год был переломным, а 2026-й станет решающим для Европы с точки зрения войны и мира. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги уходящего года и определяя перспективы на будущее в интервью телеканалу М1.

Он отметил, что возвращение на пост президента США республиканца Дональда Трампа породило ожидания мирного урегулирования конфликта на Украине, однако лидеры Евросоюза не поддержали его усилия, решив продолжить военную помощь Киеву. "2025 год был переломным, поскольку впервые за все время моего участия в международной политике, американцы и европейцы заняли противоположные позиции по вопросу стратегической важности", - сказал глава правительства.

Орбан считает, что этим стратегическим вопросом является война, которая может разразиться в Европе, если ЕС продолжит военную помощь Украине и перейдет к прямой конфронтации с Россией. "2026 год станет годом принятия военного решения", - заявил премьер.

Он заверил, что если его правительство останется у власти по итогам парламентских выборов, которые состоятся в апреле 2026 года, то Венгрия по-прежнему будет находиться "на стороне мира". Если же победит оппозиция, ориентирующаяся на нынешнее руководство ЕС, то страна может быть втянута в военный конфликт. "Нам предстоит решить, будем ли мы поддерживать мирные усилия США или военные планы Брюсселя", - сказал Орбан.