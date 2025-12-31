В США проведут расследование о мошенничестве в "синих штатах"

Это коснется в том числе Калифорнии и Нью-Йорка

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Американская администрация проведет расследование о случаях крупномасштабного мошенничества в ряде поддерживающих демократов "синих штатах", в том числе в Калифорнии и Нью-Йорке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

"В настоящее время Миннесота находится во главе списка, однако мы знаем о крупных случаях мошенничества в "синих штатах" по всей стране. Посмотрите на Калифорнию и Нью-Йорк, в отношении данных штатов действующей администрацией будет проводиться расследование", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Ранее в Миннесоте была выявлена крупная мошенническая схема, связанная с программой продовольственной помощи детям, в результате которой значительная часть средств налогоплательщиков была выведена за рубеж, потрачена на покупку недвижимости и автомобилей. В штате разгорается новый скандал, связанный с фактически не работающими детскими садами, которые тем не менее получают субсидии как от штата, так и от федеральных властей.