Зеленский уволил главу Нацкомиссии Украины по ценным бумагам Магомедова

Причина такого решения не раскрывается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский 31 декабря отправил в отставку председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова, которого называют другом экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

"Уволить Магомедова Руслана Садрудиновича с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.

Причины такого решения не называются.

Украинские СМИ еще летом сообщали о том, что Магомедов может досрочно покинуть пост. Главной причиной тогда называлось недовольство Международного валютного фонда (МВФ). МВФ не нравилось нежелание или неспособность НКЦБФР оперативно реагировать на схемы обхода валютных ограничений Национального банка Украины. Регулятор неоднократно обращался в Комиссию по этому поводу, однако необходимые решения принимались медленно и только под давлением со стороны МВФ.

Магомедов возглавил НКЦБФР в феврале 2021 года. До этого он был внештатным советником Ермака. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что "уволили главу НКЦБФР - друга Ермака".