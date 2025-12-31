NYT: Трамп усомнился в своей способности "очаровать" Путина

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, по словам одного из его помощников, начал сомневаться в своей способности "очаровать" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как пишет издание, такие мысли у американского лидера возникли после истечения 30-дневного моратория на удары по энергообъектам в марте-апреле текущего года, Трамп тогда начал подозревать, что он "полностью переоценил" свои возможности для этого.

Первый после возвращения Трампа на президентский пост разговор состоялся 12 февраля. Одновременно это был первый контакт между лидерами России и США за три года. Затем главы государств созвонились 18 марта. Тогда Путин поддержал идею Трампа ввести 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, однако Киев так и не присоединился к инициативе.