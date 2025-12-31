МИД Венесуэлы назвал атаку на госрезиденцию Путина тяжким актом терроризма

В Каракасе считают это открытым нарушением международного права

КАРАКАС, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы осуждает попытку Киева нанести удар по госрезиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области и считает ее тяжким актом терроризма, ставящим под угрозу международную безопасность. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел южноамериканской страны.

"Венесуэла решительно осуждает атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, которая была совершена в ночь на 29 декабря в Новгородской области. Это крайне тяжкий акт терроризма, который открыто нарушает международное право и создает прямую угрозу региональной и международной безопасности", - говорится в заявлении.

МИД Венесуэлы также выразил солидарность с народом и правительством России и потребовал от Киева "незамедлительно прекратить террористические акты, которые ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, безопасность стран и равновесие международной системы". "Терроризм в любых проявлениях и под любыми предлогами не может быть допустим или оправдан ни при каких обстоятельствах", - заявило ведомство.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков беспилотников не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.