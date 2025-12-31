Уиткофф: США обсудили с "евротройкой" и Украиной гарантии безопасности для Киева

В разговоре также участвовали госсекретарь США Марко Рубио, советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, советник французского президента по иностранным делам Эмманюэль Бонн, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а также советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф © Александр Казаков/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Представители США, Великобритании, Германии, Франции и Украины провели по телефону консультации, на которых обсудили вопросы, касающиеся укрепления гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил в X спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

Как он отметил, "только что состоялся продуктивный телефонный разговор <...> для обсуждения следующих шагов в европейском мирном процессе". "Мы сосредоточили внимание на том, как продвинуться вперед в практическом отношении при обсуждении инициированного президентом США [Дональдом Трампом] процесса мирного урегулирования, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов предотвращения конфликтов, чтобы содействовать прекращению войны и не допустить ее возобновления", - уточнил Уиткофф.

По словам спецпредставителя американского лидера, одной из тем разговора было экономическое содействие Украине и ее восстановление после конфликта. "Обсудили также много дополнительных деталей, и мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году", - добавил Уиткофф.

Как он уточнил, в разговоре вместе с ним участвовали госсекретарь США Марко Рубио, зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, советник французского президента по иностранным делам Эмманюэль Бонн, советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Гюнтер Зауттер, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Позднее Уиткофф опубликовал новую версию этого сообщения, уточнив в нем, что в консультациях также участвовал Владимир Зеленский.

28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС подчеркнул, что РФ нацелена на дальнейшую работу с американскими переговорщиками для выработки договоренностей по Украине, устраняющих первопричины конфликта. Глава российской дипломатии отметил, что в Москве ценят соответствующие усилия президента США и его команды. Лавров также заявил, что Зеленский и его кураторы из Европы не проявляют готовности к конструктивным переговорам. Лавров указал, что Киев "терроризирует мирных жителей" России и осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры.

В ночь на 29 декабря Киев предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как сообщил Лавров, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также Путин заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.